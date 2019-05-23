В России вскоре начнется работа над ракетой многоразового использования. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, «это будет такой красивый карандаш». На лекции в МГУ он сказал, что ракета будет выводить 9 тонн полезной нагрузки, а двигатели будут работать на сжиженном природном газе.

В настоящее время многоразовую ракету успешно эксплуатирует только компания SpaceX Илона Маска. Ее конкурент, компания Blue Origin Джефа Безоса, пока продолжает испытания своей многоразовой ракеты для суборбитальных полетов.