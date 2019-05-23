Умер пассажир рейса Москва – Симферополь, который в полете начал душить женщину

Это утверждает источник агентства «Москва». По его данным, за женщину вступились другие пассажиры и повалили нападавшего в проход и связали. Внезапно у него случился приступ и остановилось сердце. По словам источника, на борту был врач. Она провела реанимационные процедуры, но после посадки в «Домодедово», когда самолет вернулся, мужчина скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Причины конфликта на борту не называются.