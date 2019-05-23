Россия безвозмездно отправит еще одну партию оружия в Центральноафриканскую республику

Об этом сообщает Международное французское радио. О том, что поставка будет бесплатной, сказал представитель посольства России в республике Виктор Токмаков. По его словам, речь идет о стрелковом оружии и боеприпасах. Ранее власти ЦАР заявили, что помимо военной поддержки Россия взяла на себя обязательство участвовать в восстановлении экономики страны.

Впервые Россия отправила туда оружие зимой прошлого года, а летом в ЦАР были убиты трое российских журналистов, которые снимали фильм о российских наемниках.