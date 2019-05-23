Бриллиант за 45 миллионов евро украли в Париже у бывшего кандидата в президенты Гвинеи. Похитители представились российскими экспертами, — сообщают местные СМИ. Владелица камня Мария Мадлен Диубате пригласила их в отель, чтобы подтвердить его стоимость. Однако преступники смогли незаметно подменить бриллиант и скрыться. Их разыскивают.

Стоит отметить, что камень в 45 миллионов евро оценили как раз злоумышленники.