ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора Андрея Бочарова. По данным спецслужбы, это криминальный авторитет Евгений Ремезов. Утверждается, что целью покушения в 2016-м году была акция устрашения за действия по отчуждению в муниципальную собственность центрального рынка Волгограда, который находился в долгосрочной аренде у подконтрольных Ремезову коммерческих структур.