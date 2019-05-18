Компания «Афалина» отказалась выпускать на волю сотню косаток и белух, которых держат в «китовой тюрьме» в Приморье

Компания «Афалина» отказалась выпускать на волю сотню косаток и белух, которых держат в так называемой «китовой тюрьме» в Приморье. Гендиректор компании сослался на право собственности.

Такого права у фирмы на самом деле нет, — сказал в эфире «Эха» глава отдела исследований организации «Гринпис Россия» Оганес Таргулян.

В Росрыболовстве пообещали освободить морских животных из «китовой тюрьмы» в июле или августе.