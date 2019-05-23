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19:01, 23 мая 2019

Эльвира Набиуллина предложила жёстче регулировать микрофинансовые организации

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила жёстче регулировать микрофинансовые организации. При этом она не поддержала предложение полностью запретить их работу в стране.

Запрет микрофинансовых организаций недопустим, поскольку в таком случае люди окажутся в руках нелегальных кредиторов. Об этом Эльвира Набиуллина объявила в Госдуме на совместном заседании нескольких комитетов нижней палаты. По мнению главы Центробанка нужно внести изменения в Уголовный кодекс и запретить работу сайтов нелегальных кредиторов. Для этого регулятору предстоит усилить взаимодействие с правоохранителями. Глава ЦБ попросила поддержки депутатов по блокировке таких сайтов, сообщает «Интерфакс». Набиуллина также отметила, что доля микрозаймов сейчас составляет только два процента от общего объема кредитов, выданных населению. Но она растёт быстро, поскольку есть люди, которые не могут получить кредит в банках и прибегают к микрофинансированию, отметила глава Центробанка. Микрофинансовый рынок по итогам прошлого года показал значительный рост, пишет газета «Коммерсант». В преддверии законодательного ограничения ставок игроки стремились выдать как можно больше займов.

По оценке депутатов Госдумы, услугами микрофинансовых организаций сейчас пользуются до 15 миллионов россиян.



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