Сегодня и в ближайшие дни в Европе проходят выборы в Европарламент

В четверг избирательные участки открылись в Нидерландах и Великобритании, которая продлила сроки выхода из ЕС до конца октября, однако когда и если Брекзит состоится, ее места среди 750 евродепутатов будут перераспределены, сообщает Гардиан . По прогнозам, большая часть которых совпадает, лидерство в Европарламенте, при незначительных потерях сохранят Европейская народная партия и Прогрессивный союз социалистов и демократов. На третье место претендует Альянс либералов и демократов за Европу, которую поддерживает руководимое президентом Макроном движение Возрождение. Оно, в частности, выступает за введение общеевропейского минимального размера оплаты труда.

По мнению автора газеты Периодико де Каталунья, в предвыборной кампании слишком мало внимания уделяется таким значимым общеевропейским темам как изменение климата, дефицит демократии, брекзит и его последствия, а также подъем ультраправых сил.

Портал Vox.com отмечает, что нынешние выборы в Европарламент протестируют на жизнестойкость крайне-правый популизм: евроскептики из числа ультра-правых на этот раз создают коалицию, цель которой – попытаться преобразовать Евросоюз. Лидеры объединения – хорошо всем известные Марин Ле Пен, глава реформированного недавно Национального фронта, руководитель нидерландской Партии за Свободу Гирт Вилдерс, Маттео Сальвинии, представляющий итальянскую Лигу Севера и Йорг Метхен из Альтернативы для Германии. Все они, как пишет сайт Vox.com попытаются трансформировать Евросоюз изнутри, настаивая на том, что он нуждается в переменах. Сальвинии, продолжает издание, который утвердился в качестве фактического лидера коалиции, выдвинул лозунг «За Европу здравого смысла», призывая, в первую очередь, обуздать приток иммигрантов и поднять интересы каждого государства-члена ЕС в отдельности над приоритетами Евросоюза как единого целого. Эксперты издания полагают, что крайне правым евроскептикам на этот раз удастся создать в Европарламенте единое крыло, представленное примерно одной третью депутатов, которое сможет влиять на принимаемые им решения.

В выборах в Европарламент, которые пройдут в 28 государствах ЕС, примут участие 426 миллионов избирателей.