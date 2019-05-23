Итоги референдума о соглашениях с Россией не будут иметь юридической силы

Владимир Зеленский дал разъяснения насчет своей инициативы.

«Это — не законодательный референдум, а информационный», он является лишь способом выяснить мнение общества. Об этом говорится в заявлении украинского лидера, опубликованном его пресс-службой. Оно было сделано во время встречи главы государства с общественными активистами, волонтерами и военными, которая прошла в здании администрации президента. Зеленский отметил, что власти должны услышать каждого человека. «Это нормальный разговор с людьми», — сказал он, подчеркнув, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше. При этом участники встречи сошлись во мнении, что саму инициативу целесообразно назвать не референдумом, а общественным опросом. Активисты также предложили, чтобы встречи главы государства с представителями общественности происходили на постоянной основе. В то же время, на вопрос телеканала «Громадське», заданный на форуме интернет-предпринимателей, о том, будут ли проводиться переговоры с Россией, Зеленский коротко ответил «нет».

О том, что новый глава государства намерен инициировать проведение референдума о будущем переговорного процесса с Москвой, объявил на второй день полномочий президента глава его администрации и бывший юрист олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан. По его словам, эта инициатива объясняется тем, что решение должны принимать не только президент и депутаты, а весь народ. В эфире телеканала «112 Украина» Богдан уточнил, что вопросы будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, по мнению Киева, участвует Россия.

В Кремле, комментируя это предложение, отметили, что проведение референдума – внутреннее дело Украины. Москва ждет от Киева конкретных шагов по выполнению минских договоренностей и улучшению двусторонних отношений.