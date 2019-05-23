Росстат отозвал данные по росту промышленного производства

В федеральной службе пообещали провести служебное расследование и выявить причину появления ошибки.

В Росстате сегодня разразился громкий скандал, причиной которого стали некорректные данные по промышленному производству за апрель. В них была обнаружена ошибка – вместо роста на 4,9 процента, который был указан изначально, промышленность выросла на 4,6 процента.

Росстат объяснил ошибку неточными данными, которые предоставило добывающее предприятие в Ямало-Ненецком автономном округе. Его название не приводится. Речь идет о серьезном завышении показателей добычи газа, нефти и конденсата.

Глава Росстата Павел Малков заявил, что служебное расследование инцидента будет завершено в течение недели, передает РИА «Новости». Сотрудники федеральной службы будут наказаны, если выяснится, что в произошедшем была их вина.

На ситуацию также отреагировал и министр экономического развития. Подобные ошибки недопустимы, заявил Максим Орешкин.

В Росстате отказались называть РБК предприятие, предоставившее некорректные данные. Речь может идти о «Газпроме» или НОВАТЕКе, которые добывают больше всего газа в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ошибочный показатель роста промышленности называли самым большим с мая 2016 года. При этом скорректированные данные все равно остаются рекордными.