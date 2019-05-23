Владелец косаток и белух в Приморье, которые находятся в китовой тюрьме, отказался отпустить их на волю

Владелец косаток и белух в Приморье, которые, по словам защитников животных, находятся в китовой тюрьме, отказался отпустить их на волю. В Кремле на это немедленно отреагировали.

Высказывание гендиректора компании «Афалина», которая владеет млекопитающими из «китовой тюрьмы» в Приморье, многих удивило. Свою позицию Алексей Решетов озвучил перед началом заседания в суде Южно-Сахалинска. Он приступил к рассмотрению административного иска экологов к Росрыболовству и Росприроднадзору о бездействии при принятии решения о выпуске косаток и белух и выделению в прошлом году квот на их вылов. Решетов дал понять, что добровольно отпускать на волю животных, которых считает своей собственностью, он не намерен. Гендиректор компании «Афалина» вдобавок не исключил, что в будущем может судиться с журналистами.

Решетов уверяет, что все косатки и белухи, которые находятся в неволе, «живы и здоровы и нормально питаются». Отказом главы компании-владельца животных отпустить их на волю привело в недоумение Кремль. Это признал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В вольерах бухты Средняя в районе Находки остаются 11 косаток и 90 белух. Их, по некоторым данным, планировали продать в океанариумы Китая. Экологи в Москве и других городах проводили серию акций в защиту млекопитающих. В начале весны в администрацию президента передали 100 тысяч подписей под обращением за освобождение обитателей китовой тюрьмы. В те же дни агентство «Интерфакс» со ссылкой на учёных института океанологии РАН отмечало ухудшение состояния косаток и белух, которых содержат в неволе. О том, что животных нужно выпустить на волю заявляли и в Минприроды.

Сахалинский областной суд ранее признал, что косаток и белух выловили незаконно.