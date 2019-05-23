Владимир Путин вручил Валентине Матвиенко орден Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Андрея Первозванного. Ее наградили за выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную деятельность.

Работать под началом Владимира Путина – трудно и ответственно, но это большая честь. Об этом на награждении сказала сама Валентина Мативенко. По словам Матвиенко, самое главное, — что президент вернул людям веру и достоинство. Также, по мнению спикера Совфеда, Путин добился уважения России в мире.