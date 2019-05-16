Басманный суд продлил арест Михаила Абызова до 25 июля

Следователь, который настаивал на этой мере пресечения, заявил, что в квартире экс-министра при обыске нашли наркотики.

Тема запрещенных веществ в жилище экс-министра «Открытого правительства» стала чуть ли не центральной на сегодняшних слушаниях, хотя следователь особо не акцентировал на этом внимание. Представитель СК объяснял, почему фигурант должен оставаться в СИЗО: он может скрыться, продолжит преступную деятельность, помешает расследованию и воспользуется связями в силовых структурах. Перечислив объем работы, который его коллеги уже выполнили, и то, что еще предстоит сделать, например, провести десять экспертиз, представитель ведомства сообщил суду о найденных в квартире наркотиках. Какие именно и в каком объеме, в СК не уточнили.

К этой теме позже вернулись почти все адвокаты Абызова. Их у него восемь. Следователь говорит, что Абызов оплатил их услуги, находясь в СИЗО – им перевели 25 миллионов рублей. Адвокат Руслан Кожура заявил, что на пакете с наркотиками нет отпечатков его доверителя, а дело выделено в отдельное производство. Об этом же говорил его коллега, указавший, что обыск проводился без самого обвиняемого. Квартира же эта хоть и принадлежит Абызову, но живет там теща. В помещении шел ремонт. Позже ТАСС со ссылкой на адвоката уточнил, что дома нашли марихуану. В свою очередь теща Абызова в беседе с РРИА «Новости» назвала находку лечебным веществом. В суде были и другие родственники: супруга, племянница. Абызов, идя по коридору в наручниках и сидя в клетке, часто улыбался. Вместе с адвокатами он просит суд перевести его хотя бы под домашний арест.

По версии следствия, Абызов с сообщниками похитил 4 миллиарда рублей у двух энергетических компаний. Ни один из фигурантов не признает себя виновным.

Обнаружение наркотиков у экс-министра Михаила Абызова может означать упорство российской правовой системы. Это может быть предлогом для оставления его в изоляторе. Такое мнение в эфире «Эха» высказал первый зампред Совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев. Он отметил, что Михаил Абызов в качестве бизнесмена продолжает оставаться одним из основных должников Альфа-банка.