ФБК: Супруга Владимира Мединского владеет элитной недвижимостью в Москве

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором говорится об элитной недвижимости, которая, по данным политика, принадлежит семье министра культуры России Владимира Мединского. В ролике, опубликованном на YouTube канале Алексея Навального, политик утверждает, что в декларации чиновника нет доходов, которые могли бы позволить ему приобрести такое жилье. Навальный добавил, что Мединский мог воровать деньги из средств, выделяемых на поддержку отечественного кинематографа.