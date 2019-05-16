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Эксклюзив Эха 18:06, 23 мая 2019

В Екатеринбурге епархия и представители православной общественности не отказываются от идеи построить храм в сквере

В Екатеринбурге епархия и представители православной общественности не отказываются от идеи построить храм в сквере у театра драмы, несмотря на результаты опроса ВЦИОМ и позицию губернатора. Сегодня они получили поддержку от мэра города.

Мэр Александр Высокинский на встрече со сторонниками строительства храма заявил, что не готов вычеркивать сквер у театра драмы из списка площадок для застройки. Он сказал об этом после выступления представителя одного из основных инвесторов проекта, компании РМК, который так же сообщил, что в приоритете строительство в сквере. А епархия собирается провести презентацию проекта храма. Мэрия устроит собственный опрос для определения площадки строительства. Гарантами честности всех процедур выступят мэр и городская дума. Горожане прислали в мэрию 7 тысяч предложений с тридцатью вариантами размещения храма. Накануне ВЦИОМ обнародовал результаты исследования общественного мнения, которое показало, что три из четырех горожан считают сквер у театра драмы неподходящим местом для храма святой Екатерины. Губернатор Евгений Куйвашев после этого объявил в инстаграме, что эту площадку надо исключить из списка вариантов для застройки

13 мая в сквере оградили участок под застройку, это вызвало стихийный протест горожан. Массовые выступления несогласных с застройкой продолжались неделю. Президент Владимир Путин в разгар протестов сказал, что надо провести опрос горожан о месте строительства и меньшинство должно подчиниться мнению большинства.

Опрос не является демократическим инструментом принятия решений по общественно важным вопросам. Об этом «Эху» рассказал социолог, профессор Шанинки Григорий Юдин. Он добавил, что жители Екатеринбурга воспринимают опрос, который поручил провести Владимир Путин, как возможную манипуляцию.



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