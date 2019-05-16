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Эксклюзив Эха 18:01, 23 мая 2019

В пермской гимназии, где не желали обучать девочку с розовыми волосами, разгорается новый скандал

Дискриминацию по гендерному признаку выявили родители первоклашек, стремящиеся быть зачисленными именно в это учебное заведение. Оказывается, для поступления девочкам надо набрать больше баллов, чем мальчикам.

Девочки умнее, но миром правят бывшие мальчики. Такой логикой руководствуется директор гимназии номер 4 Татьяна Дьякова. В Пермской гимназии № 4 работает «Школа для будущих первоклассников», по итогам подготовительного курса дети проходят психолого-педагогическое тестирование с соответствующим выставлением баллов. В этом году для девочек установлен проходной балл 69,1, а для мальчиков — 65,7. Администрация учебного заведения заявляет, что это целесообразно. По словам Татьяны Дьяковой, как правило, девочки более прилежные, они показывают по итогам обучения в субботней школе результаты выше, а у мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них баллы ниже. Но зато потом они становятся лидерами. С этой точкой зрения категорически не согласился сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель высшей категории Леонид Перлов.

Откуда это взято, что девочки усидчивее и сообразительнее? Из личного опыта директора, по всей видимости. Исследований на этот счет никаких не проводилось, насколько мне известно. Это чисто бытовое представление о ситуации. Безобразие полное. Вообще, дискриминация по какому бы то ни было признаку — безобразие, а уж в школе то — тем более.

Принцип равных условий приема в школы закреплен законодательно. Возможность индивидуального отбора предусмотрена только для учреждений углубленным изучением отдельных учебных предметов или с профильным обучением. А набор учеников в первый класс проходит по заявлениям родителей, и школа принимает в первую очередь тех, кто проживает на закрепленной за ней территории. Департамент образования уже получил сигнал о новом гимназическом недоразумении и будет разбираться в ситуации — рассказала начальник управления общего и дополнительного образования Татьяна Мухатаева.

Отдельных подходов по гендерным различиям при приеме в учебные заведения быть не может, департамент проведет проверку организации приема детей в первые классы, проверят условия предоставления дополнительной услуги по подготовке будущих первоклассников и проверим организацию приема детей на свободные места.

Если нарушения будут выявлены, департамент организации даст руководству гимназии рекомендации их исправить — сообщила Татьяна Мухатаева. Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова также взяла ситуацию под контроль и напоминает, что в случае нарушения прав при приеме ребенка в школу родители, могут обратиться к ней, в департамент образования, и, наконец, в прокуратуру.

Резонансный случай в пермской школе, которая уже становилась объектом внимания прокуратуры и правозащитников прокомментировали и Министерстве просвещения России. В ведомстве заявили, что вся информация о приемной кампании образовательной организации в Перми будет детально проверена.

У мальчиков, поступающих в первый класс, общий уровень развития, как правило, не хуже, чем у девочек. Оценка способностей полностью зависит от характера тестирования. Об этом «Эху» рассказал президент Ассоциации детских психологов Александр Кузнецов. Директор пермской гимназии, где снизили проходной балл для мальчиков, утверждает, что девочкам обучение в этом возрасте дается проще.



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