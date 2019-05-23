Норвежский футболист «Урала» Стефан Страндберг дисквалифицирован на две игры за оскорбительный жест в сторону арбитра. Решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

28-летний защитник с интервалом в 2 минуты получил два предупреждения и был удален с поля. Это произошло во время матча 29-го тура Премьер-лиги против московского «Локомотива», который завершился со счетом 2:2.