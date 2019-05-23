Росстат отозвал данные о промышленном производстве в России из-за ошибки. В ведомстве сообщили, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе предоставило неточные сведения. В результате данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства были рассчитаны неверно. После устранения ошибки оказалось, что добыча природного газа в апреле выросла не на 16% а лишь на 2,6% в годовом выражении, — передает РБК.