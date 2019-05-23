Владелец сотни косаток и белух, которых держат в бухте под Владивостоком, не намерен их выпускать на волю. Гендиректор компании «Афалина» Алексей Решетов заявил в суде, что речь идет о его собственности.

Южно-Сахалинский городской суд ранее начал рассмотрение по существу иск зоозащитных организаций к Росрыболовству, Минсельхозу и Росприроднадзору по поводу содержания в неволе морских животных. Они требуют признать бездействие ведомств незаконным.