Защита Абызова озвучила СМИ позицию по поводу найденных в одной из его квартир наркотиков

Это произошло в перерыве заседания в Басманном суде, где рассматривают ходатайство следствия о продлении ему ареста.

Следствие не обвиняет Михаила Абызова в хранении наркотиков, сообщил один из его адвокатов Александр Аснис. О том, что их нашли в квартире экс-чиновника, в Басманном суде сегодня рассказал следователь. Каких именно и в каком количестве, не уточнил. По словам адвоката, немного марихуаны нашли в квартире тёщи Абызова, которая на него записана, но он там никогда не был. В квартире шёл ремонт. Отпечатков его пальцев на пакете нет. По поводу наркотиков завели административное дело в отношении неустановленных лиц. Тёща бывшего министра по делам Открытого правительства со своей стороны сообщила агентству РИА «Новости», что в квартире следователи обнаружили не наркотики, а лечебное вещество.

Михаил Абызов в суде заявил, что обвинение до сих пор не установило ни место, ни событие преступления. Абызов упирал в суде на явные противоречия: по версии следствия, он возглавил преступное сообщество, используя полномочия министра, не позже 2 апреля 2012 года. Бывший чиновник напомнил, что его назначили на должность только во второй половине мая. Он уверял, что не знаком с рядом людей, входивших, по мнению следствия, в организованное преступное сообщество.

Абызова обвиняют также в особо крупном мошенничестве в энергетической сфере – хищении 4-х миллиардов рублей. Вину экс-чиновник не признаёт. Абазов находится в СИЗО. Всего в деле шестеро фигурантов.