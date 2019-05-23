ФБК обнаружил у семьи Владимира Мединского пентхаус в Москве за 200 миллионов рубле

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил у семьи Владимира Мединского пентхаус в Москве за 200 миллионов рублей. В опубликованном расследовании говорится, что 300-метровой жилплощадью на улице Ефремова владеет жена министра культуры. По мнению Алексея Навального, у семьи Мединского нет достаточно легальных доходов, чтобы позволить себе двухэтажную квартиру с террасой и спортзалом.

Комментариев со стороны Владимира Мединского по этому поводу пока не было.