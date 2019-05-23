Адвокаты Михаила Абызова отрицают его причастность к наркотикам, которые были обнаружены в ходе обыска

Адвокаты бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова отрицают его причастность к наркотикам, которые были обнаружены в ходе обыска. Ранее об этом сообщил следователь в Басманном суде. По его словам, экспертиза подтвердила, что в квартире Абызова нашли именно наркотические вещества – какие, впрочем, он не уточнил. Защита утверждает, что отпечатков пальцев бывшего чиновника на наркотиках нет, а обыск проводился в его отсутствие.