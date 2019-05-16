В Перми одна из элитных гимназий вновь оказалась в центре скандала

Прокуратура и Минпросвещения решили ее проверить из-за разных требований к мальчикам и девочкам при поступлении в первый класс. Баллы для прохождения у мальчиков ниже, чем у девочек. Местный омбудсмен Светлана Денисова назвала произошедшее гендерной дискриминацией. По ее словам, ни в федеральном, ни в краевом законодательстве никакие критерии отбора не предусмотрены.

У мальчиков, поступающих в первый класс, общий уровень развития, как правило, не хуже, чем у девочек. Оценка способностей полностью зависит от характера тестирования. Об этом «Эху» рассказал президент Ассоциации детских психологов Александр Кузнецов.

Директор пермской гимназии, где снизили проходной балл для мальчиков, утверждает, что девочкам обучение в этом возрасте дается проще.