Сын главы «Лукойла» Юсуф Алекперов возглавил рейтинг богатейших наследников России по версии журнала Forbes
Сын главы «Лукойла» Юсуф Алекперов возглавил рейтинг богатейших наследников России по версии журнала Forbes. Он ушел из компании отца и занялся своим бизнесом, при этом его состояние оценивается почти в 22 миллиарда долларов. На втором месте – сын и дочь основного владельца компании «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона, а на третьем – дети владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина. Всего в списке Forbes двадцать семей. На каждого из 48 детей приходится не менее двух миллиардов долларов.