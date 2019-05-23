Сын главы «Лукойла» Юсуф Алекперов возглавил рейтинг богатейших наследников России по версии журнала Forbes. Он ушел из компании отца и занялся своим бизнесом, при этом его состояние оценивается почти в 22 миллиарда долларов. На втором месте – сын и дочь основного владельца компании «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона, а на третьем – дети владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина. Всего в списке Forbes двадцать семей. На каждого из 48 детей приходится не менее двух миллиардов долларов.