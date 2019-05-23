Полиция возбудила дело по факту обнаружения наркотиков в квартире Абызова

Полиция возбудила административное дело по факту обнаружения наркотиков в квартире бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Обвиняемых пока нет, — утверждают адвокаты. Сегодня в Басманном суде следователь сообщил, что экспертиза подтвердила, что в ходе обыска были обнаружены именно наркотические вещества. Защита утверждает, что Абызов при этом не присутствовал и его отпечатков пальцев на наркотиках нет.