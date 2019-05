Путин не читает книги про себя и не смотрит карикатуры – Песков

Таким образом он ответил на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы о том, докладывали ли президенту, что BBC Two запускает шоу, ведущим которого будет анимированный персонаж, похожий на Путина.

«Мы, конечно, видели — вчера это достаточно широко освещалось в СМИ. Могу сказать только одно: Путин не читал и не читает книги про себя и не смотрит ни шаржи, ни карикатуры на себя», — подчеркнул Д.Песков.

Он добавил, что в данном случае у президента есть своя позиция. «Путин считает, что не он должен быть похож на эти карикатуры, а карикатуры должны быть похожи на него. Он сохраняет приверженность этому своему убеждению», — заключил Д.Песков.

Комедийное ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin) будет выходить на телеканале BBC Two. Ведущим проекта стал анимированный Владимир Путин, роль которого исполняет британский актер и сценарист Нэтт Тапли. Сейчас готовы два пилотных эпизода, первый из них выйдет 14 июня.