Сборная России встретится сегодня в четвертьфинале чемпионата мира с командой США

Пока сборная России смотрится безусловным фаворитом: такого сильного состава и настолько убедительной игры не было давно. 7 выигранных матчей из семи, 15 очков нападающего Никиты Кучерова, главные звезды НХЛ в составе – Овечкин, Малкин, Василевский. Однако настоящий чемпионат мира начинается только сегодня, и чересчур легкий групповой турнир может привести к излишней самоуверенности. Американцы в группе были не слишком убедительны, заняв только четвертое место. Но у США тоже немало сильных игроков, которые могут выстрелить в плей-офф: Патрик Кейн из «Чикаго», один из лучших бомбардиров НХЛ, центр «Баффало» Джек Айкел, вратарь Кори Шнайдер, техничный малыш Джонни Годро, надежный защитник Райан Сутер. Главная кадровая проблема американцев – травма центрфорварда Детройта Дилана Ларкина, полученная им в матче с Канадой. Возможно, на лед он сегодня не выйдет.

Матч начнется в 17-15. Сегодня же пройдут и остальные четвертьфиналы: Канада-Швейцария, Финляндия – Швеция и Чехия — Германия