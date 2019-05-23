Зять российского миллиардера Рыболовлева намерен баллотироваться на выборах главы Уругвая

Зять российского миллиардера, экс-владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева намерен баллотироваться на выборах главы Уругвая.

Уроженец Монтевидео, совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» собирается выдвигаться от консервативной Национальной партии. Об этом пишут местные СМИ и подтвердил Forbes знакомый Рыболовлева. Источник в его окружении отметил, что миллиардер, безусловно, в курсе амбиций зятя и считает это его личным делом, но предвыборную кампанию не спонсирует и никаким другим образом в ней не участвует.

Для Сартори это будет первый опыт в политике. До этого он не занимал государственных должностей. Выборы пройдут в октябре, но бизнесмену еще необходимо победить в праймериз, которые пройдут 30 июня. В числе его пятерых соперников, в том числе, мэр города Мальдонадо. Издание El Observador отмечает, что начинающий политик подвергается «постоянным нападкам» со стороны конкурентов. В частности, его раскритиковали за популистское предложение создать 100 тысяч рабочих мест и раздавать бесплатные лекарства пенсионерам и обладателям социальных льгот.

Сартори получил образование в Гарварде, а также на экономическом факультете университета Лозанны. Там он и познакомился с дочерью российского миллиардера – 17-го в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes — Екатериной Рыболовлевой. В 2015 году они поженились.

Сейчас 38-летнему предпринимателю принадлежат активы в разных сферах бизнеса, в том числе крупнейший сельскохозяйственный холдинг в Уругвае.