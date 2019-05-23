Британские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщают: Тереза Мэй может в ближайшие дни подать в отставку

Британские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщают, что Тереза Мэй может в ближайшие дни подать в отставку с поста премьер-министра страны.

О предстоящей отставке пишет Таймс и ряд других британских газет. Накануне, как отмечает Дейли телеграф, из-за несогласия с Мэй по Брекзиту о своем увольнении сообщила глава Палаты общин. Это уже 36 отставка в кабинете Терезы Мэй, и большая их часть связана с проблемой выхода Великобритании из Евросоюза. Петицию с призывом отказаться от Брекзита подписали около шести миллионов граждан страны, однако правительство отказалось ее поддержать.

Как уточняет канал Си-эн-би-си, Мэй формально останется на посту премьера, пока не будет избран ее преемник. Выборы пройдут в два этапа, и решение примет арифметическое большинство из 125 тысяч членов Консервативной партии. Таймс сообщает, что Тереза Мэй готова представить парламенту очередной скорректированный план выхода из ЕС, который также включает возможность проведения повторного референдума, однако, учитывая то, что ее предложения по Брекзиту уже трижды отвергались депутатами, перспектив у него практически нет.

Ранее Тереза Мэй добилась того, чтобы сроки Брекзита были перенесены на конец октября текущего года.