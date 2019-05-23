Казахстан может заменить российскую нефть для Белоруссии

На этом фоне Россия пытается решить ситуацию с экспортом чёрного золота с Польшей.

О готовности поставлять нефть Минску объявил посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев. Он отметил, что осталось решить с Москвой вопрос транзита. Цитата: «У нас нефти и нефтепродуктов предостаточно, никаких проблем нет поставлять их в Белоруссию», приводит слова посла агентство БелТА. В Минске месяц назад заявляли о намерении к концу года начать альтернативный импорт нефти по морю. Среди возможных вариантов назывались Азербайджан, Саудовская Аравия и Нигерия. Этому предшествовал срыв российских поставок из-за плохого качества нефтепродуктов по трубе «Дружба». В сырье нашли хлорорганические соединения. Белоруссия приостановила экспорт в ряд стран Европы, Украину и страны Прибалтики. На этом фоне представители российских нефтяных компаний сегодня обсуждают с польскими коллегами пути для возобновления поставок по нефтепроводу. Польский участок трубы заполнен загрязнённой нефтью, по неофициальным данным там до 800 тысяч тонн, из-за этого поляки не могут принимать топливо хорошего качества, отмечает ТАСС. Заводы по переработке нефти в Польше и Германии не смогли договориться как разделить загрязнённое топливо, попавшее в трубу.

Ситуацию с поставками нефти завтра обсудят главы правительств России и Белоруссии. Следственный комитет расследует уголовное дело по факту загрязнения. В СК полагают, что это сделали с целью скрыть факты хищения сырья.