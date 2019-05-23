В квартире бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова обнаружены наркотики, — рассказал следователь в Басманном суде, который рассматривает вопрос о продлении ареста Абызову на 2 месяца.

Бывшего министра обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве. Михаил Абызов был арестован 27 марта, адвокаты предлагали за него залог в размере миллиарда рублей. До перехода на госслужбу Абызов занимался бизнесом. В 2018-ом году Форбс оценивал его состояние в 600 миллионов долларов.