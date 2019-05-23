Мэр Екатеринбурга пообещал не исключать сквер у драмтеатра из списка возможных площадок для строительства храма

Заявление градоначальника прозвучало сегодня на встрече со сторонниками церкви.

Пространство у драмтеатра нельзя убирать из списка возможных мест строительства храма, поскольку такое решение может повлиять на опрос граждан, которым предстоит выбрать площадку. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, передает портал E1.ru. Его позицию поддержала часть православных активистов, которые пришли встретиться с главой города. Всего же сейчас обсуждается около семи тысяч возможных мест для строительства храма.

Высокинский пообещал донести свою позицию до губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который ранее попросил мэра исключить сквер из перечня возможных мест для храма. При этом глава Екатеринбурга подчеркнул, что никаких конфликтов с главой региона быть не должно.

Куйвашев решил отказаться от площадки у драмтеатра после публикации результатов опроса ВЦИОМ, согласно которым 74% горожан считают сквер у Драмтеатра неудачным местом для строительства храма.

Этот опрос нельзя считать легитимным показателем мнения горожан, — сказала «Эху» представитель пресс-службы екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

Мэр Екатеринбурга не исключил, что опрос по поводу площадки для строительства может пройти в два тура в том случае, если ни одно место не наберёт абсолютного большинства голосов.

Акции протеста против строительства храма Святой Екатерины начались 13 мая. Спустя несколько дней президент Владимир Путин предложил провести опрос, чтобы найти решение проблемы. Кремль не считает возможным вмешиваться в ситуацию, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков надеется, что проблемная ситуация будет разрешена. Тем временем, один из участников акции протеста против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге Даниил Пугин подал жалобу в Страсбургский суд. Об этом Эху рассказал адвокат Алексей Бушмаков. Протесты в Екатеринбурге начались 13 мая. За это время задержаны около ста человек. 33 арестованы на сроки от двух до 15 суток.