Z Архив новостей новости
5 4 6 355
14:02, 23 мая 2019

Мэр Екатеринбурга пообещал не исключать сквер у драмтеатра из списка возможных площадок для строительства храма

Заявление градоначальника прозвучало сегодня на встрече со сторонниками церкви.

Пространство у драмтеатра нельзя убирать из списка возможных мест строительства храма, поскольку такое решение может повлиять на опрос граждан, которым предстоит выбрать площадку. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, передает портал E1.ru. Его позицию поддержала часть православных активистов, которые пришли встретиться с главой города. Всего же сейчас обсуждается около семи тысяч возможных мест для строительства храма.
Высокинский пообещал донести свою позицию до губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который ранее попросил мэра исключить сквер из перечня возможных мест для храма. При этом глава Екатеринбурга подчеркнул, что никаких конфликтов с главой региона быть не должно.
Куйвашев решил отказаться от площадки у драмтеатра после публикации результатов опроса ВЦИОМ, согласно которым 74% горожан считают сквер у Драмтеатра неудачным местом для строительства храма.
Этот опрос нельзя считать легитимным показателем мнения горожан, — сказала «Эху» представитель пресс-службы екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
Мэр Екатеринбурга не исключил, что опрос по поводу площадки для строительства может пройти в два тура в том случае, если ни одно место не наберёт абсолютного большинства голосов.
Акции протеста против строительства храма Святой Екатерины начались 13 мая. Спустя несколько дней президент Владимир Путин предложил провести опрос, чтобы найти решение проблемы. Кремль не считает возможным вмешиваться в ситуацию, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков надеется, что проблемная ситуация будет разрешена. Тем временем, один из участников акции протеста против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге Даниил Пугин подал жалобу в Страсбургский суд. Об этом Эху рассказал адвокат Алексей Бушмаков. Протесты в Екатеринбурге начались 13 мая. За это время задержаны около ста человек. 33 арестованы на сроки от двух до 15 суток.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Владимир Путин: Нужно не перетягивать канат и не ругаться, а сесть и договориться Владимир Путин: Нужно не перетягивать канат и не ругаться, а сесть и договориться Президент предлагает провести опрос жителей Екатеринбурга по вопросу о строительстве храма…

5 95 6 12920 16.05
8читать ;смотреть
Kпутин, екатеринбург, общество, рпц, конфликты, видео, события
Новости

НАТО по-прежнему считает Крым украинским и требует от России вывести свои войска с территории полуострова Об этом заявил председатель Военного комитета альянса Стюарт Пич

5 84 6 5815
Блоги

«Бесэдер?» Круглошуточные новости

Отец подкрался незаметно К Дню Победы в Новосибирске установлен памятник Сталину – величайшему государственному деятелю, без которого не было бы не только Победы, но и самой войны…

5 528 6 38183 18.05
Kюмор, события
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Зачем нужен храм без паствы Потому как что с тех взять, с обычных прихожан то, тем более в условиях все больше усугубляющегося экономического кризиса— «с паршивой овцы и шерсти клок», гораздо выгодней перейти к тем, кто этих овец уже остриг, как  к оптовикам…

5 107 6 11626 16.05
Kполитика, общество, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ждем не слов, а дел Зеленский действительно имеет уникальный шанс закончить войну, которую начал не он, и войти в историю страны в роли миротворца….

5 147 6 14487 21.05
Kукраина, зеленский, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Про палку и морковку Агрессивные заявления, угрозы, шантаж, воззвания к третьим странам с целью нажать или надавить и другие абсурдные действия позитивных результатов не дадут. А ухудшить ситуацию могут…

5 164 6 16500 22.05
Блоги

Станислав Крючков журналист «Эха Москвы»

На Красной площади прошла церемония приема школьников в ряды пионеров Там же состоялась и торжественная линейка, посвященная 95-летию присвоения пионерской организации имени Ленина…

5 129 6 13061 19.05
Kмосква, кпрф, дети, общество, видео, события
Блоги

На здании резиденции патриарха Кирилла в Москве повесили плакат «Извинись за Екб» Таким образом активисты выразили солидарность с протестующими против возведения в этом городе православного храма…

5 103 6 19997 16.05
Kмосква, акции, рпц, патриарх, екатеринбург, конфликты, фото, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Не будем спешить с завышенными ожиданиями Однако уже то, что чуткий к ожиданиям своего электората Зеленский спешит поставить вопрос о связях с Россией на народное голосование внушает оптимизм…

5 49 6 5113 22.05
Kукраина, зеленский, рф, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

В отношениях России и США всегда есть «но» Можно о чём угодно договариваться и с Болтоном, и с Помпео, и  даже с Трампом, но пока из Москвы не будет твердо и убедительно заявлено, что Россия не будет вмешиваться в американские выборы, результатов не будет…

5 53 6 5821 18.05
Kсша, рф, путин, политика, мнения
Блоги

Митрополит Иларион: Церкви строятся там, где на это есть запрос верующих Количество противников строительства храма исчисляется сотнями, тогда как сторонников этого строительства — многие десятки тысяч…

5 159 6 17746 18.05
Kекатеринбург, религия, протесты, мнения
Блоги

Владимир Зеленский: Каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа — никогда….

5 468 6 56130 18.05
Kукраина, рф, крым, политика, зеленский, мнения
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Плевок в посла – откуда ветер? Нервный израильский архитектор хорошо поработал на избирательную кампанию польских националистов. Плевок в посла, может, и дает выплеск адреналину, но попадаешь в себя….

5 89 6 11041 17.05
Kпольша, израиль, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим! Полуостров навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается! Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России…

5 249 6 32603 20.05
Kполитика, общество, украина, зеленский, мнения
Блоги

+ «Русские не сдаются». Мария Бутина записала видеобращение из американской тюрьмы «Русские не сдаются». Мария Бутина записала видеобращение из американской тюрьмы Россиянка сообщает, что находится на транзите в аэропорту Оклахомы. Она обратилась к соотечественникам за финансовой поддержкой…

5 333 6 44990 19.05
8читать ;смотреть
Kсша, заключенные, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Начало конца православия Начало конца православия Теперь даже самые тупые поймут цену приторным завываниям РПЦ о любви и духовности…

5 206 6 72219 16.05
Kекатеринбург, рпц, религия, общество, конфликты, строительство, видео, мнения

Популярное за неделю

Новости

Европейский вещательный союз пересмотрел итоги финала «Евровидения» Корректировка потребовалась из-за дисквалификацией судей из Белоруссии. Впрочем, в порядке распределения мест призеров изменений не произошло…

5 3 6 59488
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Печальный для власти симптом, это как если бы в Москве протестовали за сохранение бассейна «Москва» на месте храма Христа Спасителя…

5 99 6 120400 18.05
#слушать 48:06 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
Завидуете ли вы сегодня Украине?
5 91 6 14487 21.05
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Путин приказал снести сквер, на его месте построить церковь Комментаторы обрадовались сообщению о том, что Путин предложил провести опрос. Но на самом деле он четко и недвусмысленно приказал: уничтожить сквер, поставить церковь, ну и сделать «опрос»...

5 254 6 333465 19.05
Kекатеринбург, путин, рпц, общество, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Бои в Екатеринбурге: правда, которую не расскажут по телевизору Бои в Екатеринбурге: правда, которую не расскажут по телевизору В отличие от Бекхэмов, Алтушкину одного особняка на Холланд Парк показалось мало. Мы обнаружили еще и отдельную квартиру Татьяны Алтушкиной через несколько домов по этой же улице. Скромная пятикомнатная…

5 377 6 280517 16.05
8читать ;смотреть
Kрасследования, коррупция, екатеринбург, религия, конфликты, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7842840
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4046282

Сегодня в эфире