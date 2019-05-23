Водителю автобуса, попавшего в катастрофу в Италии, предъявлены обвинения в убийстве и причинении вреда здоровью пассажиров. В результате ДТП погибла женщина, еще 37 человек пострадали.

Обвинения водителю автобуса были предъявлены после допроса, который провели сотрудники дорожной полиции. 35-летний мужчина заключен под стражу. Ожидается, что в течение дня его арест будет одобрен судебным следователем, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство АНСА. Согласно предварительным выводам следствия, водитель отвлекся от дороги, что и привело к ДТП.

В двухэтажном автобусе, упавшем накануне в овраг неподалеку от города Сиена, находились 55 туристов из России, бывших советских республик, а также Румынии и Израиля. Автобус направлялся в Сиену из города Монтекатини. В результате катастрофы погибла 40-летняя россиянка, сопровождавшая группу на экскурсию. Сейчас в больницах остаются пятеро граждан нашей страны, состояние которых оценивается как среднее и тяжелое. Остальные пострадавшие россияне были выписаны вчера вечером.

ДТП произошло в плохих погодных условиях – в момент аварии шел дождь.