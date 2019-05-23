Поручения Путина по поводу ситуации с так называемой «китовой тюрьмой» в Приморье не выполняются в полном объеме

Поручения президента Путина по поводу ситуации с так называемой «китовой тюрьмой» в Приморье не выполняются в полном объеме, — признал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее владелец косаток, гендиректор компании «Афалина» Алексей Решетов заявил, что животные – его собственность, и он не намерен выпускать их на волю. Сегодня Южно-Сахалинский суд начал рассмотрение иска зоозащитных организаций к Росрыболовству, Минсельхозу и Росприроднадзору. Истцы требуют признать незаконным бездействие Росприроднадзора, а также безвозмездно изъять животных у коммерческих компаний и выпустить в естественную среду обитания, — передает корреспондент ТАСС.