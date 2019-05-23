В Перми прокуратура начала проверку школы, где для мальчиков и девочек сделали разный проходной балл

Это кстати уже не первый инцидент в учебном заведении.

Прокуратура хочет получить разъяснения от администрации школы Перми. В случае нарушений надзорное ведомство примет меры, сообщает региональный портал 59.ru. Проверка займёт месяц. Её начали и в министерстве просвещения. Там напомнили, что равенство прав и свобод независимо от пола гарантировано конституцией. В четвёртой школе Перми завышали проходной балл для девочек, которые поступают в первый класс. Из-за этого как выяснилось накануне около 20ти девочек не попали в гимназию. Директор заведения Татьяна Дьякова сообщила агентству ТАСС, что вступительные баллы для мальчиков снижают многие годы с целью урегулировать гендерное соотношение в классе. Гимназия гуманитарная, девочек приходит больше, поясняет директор. По её словам, школа ничего не нарушила, первоклашек принимают в соответствии с документами. Прошлой осенью руководство школы отстранило от занятий двух учениц, который пришли на уроки с розовыми волосами. Гимназию и директора оштрафовали в общей сложности на 80 тысяч рублей.

Детский омбудсмен Пермского края Светлана Денисова назвала гендерной дискриминацией завышение проходного балла для девочек. И потребовала тщательно разобраться в ситуации.