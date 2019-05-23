Совладелец английского футбольного клуба «Сандерлэнд» и зять миллиардера Дмитрия Рыболовлева, Хуан Сартори, решил баллотироваться в президенты Уругвая, — сообщает Форбс со ссылкой на источник в окружении бизнесмена.

Ранее об этом сообщали уругвайские СМИ. Сартори намерен выдвигаться от консервативной национальной партии. Внутренние праймериз состоятся 30 июня. Сами выборы назначены на октябрь.

Собеседник Форбс отметил, что Рыболовлев знает о планах Сартори, однако выборную кампанию не спонсирует и никак в ней не участвует.

Сартори принадлежат активы в разных сферах бизнеса, в частности, он является крупным застройщиком в Перу и Уругвае.