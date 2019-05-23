Казахстан готов поставлять нефть в Белоруссию, но необходимо согласовать с Россией вопрос транзита по нефтепроводам, — заявил в Минске посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев. Его цитирует государственное агентство Белта. Дипломат при этом подчеркнул, что Россия является стратегическим партнером и для Белоруссии, и для Казахстана, значит, стороны постараются найти приемлемое для всех решение.