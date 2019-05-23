Мэр Екатеринбурга предлагает не вычеркивать сквер в центре Екатеринбурга из опроса о строительстве храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не готов вычеркнуть сквер у Театра драмы из списка возможных площадок для строительства Храма святой Екатерины. Если площадку у Драмтеатра уберут из списка, это может повлиять на опрос граждан, — отметил Высокинский, которого цитирует Интерфакс. Мэр пообещал обсудить этот вопрос с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, который вчера заявил, что для храма придется искать другое место.