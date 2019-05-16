Более половины россиян негативно относятся к представителям секс-меньшинств – опрос

Более половины россиян негативно относятся к представителям секс-меньшинств. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель директора «Левада-центра» Денис Волков.

«56% респондентов заявили о негативном отношении к ЛГБТ, почти 40% — о нейтральном или позитивном», — рассказал он.

Д.Волков добавил, что 50% россиян выступают за равные права представителей секс-меньшинств с остальными гражданами, и чуть больше 60% говорят о том, что они, так или иначе, сохранили бы отношения с друзьями, если бы узнали об их нетрадиционной сексуальной ориентации.

Д.Волков объясняет улучшение отношения граждан к ЛГБТ «снижением эффекта от информационной кампании вокруг закона о гей-пропаганде».