Арестованный участник акций против строительства храма в Екатеринбурге пожаловался в ЕСПЧ

Арестованный участник акций против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге Даниил Пугин подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Алексей Бушмаков.

«Мы подали жалобу в ЕСПЧ. Заявителем выступил один из активистов Даниил Пугин, который подвергся административному аресту и провел в спецприемнике 4 суток», — рассказал он.

Как уточнил адвокат, активист пожаловался на то, что «наказание в виде административного ареста исполняется незамедлительно». «Это формирует предвзятую позицию у вышестоящего суда, который пересматривает решение», — отметил А.Бушмаков.

Он добавил, что никаких справедливых оснований для ареста Пугина у суда не было. «Публичное мероприятие, где он был задержан, носило мирный характер. Люди просто собрались выразить свое мнение. Обвинения же были основаны лишь на рапортах полиции, других объективных доказательств его виновности представлено не было», — заключил адвокат.