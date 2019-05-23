Авария на Солнцевской линии московского метро произошла из-за повреждения токоприемников у составов

Как пишет интернет-издание «Медуза», причиной могло стать появление постороннего предмета между поездом и контактным рельсом.

В распоряжении «Медузы» оказался акт расследования ситуации, произошедшей на Солнцевской линии вечером 21 мая. Согласно документу, сначала машинист первого поезда сообщил об отсутствии напряжения на контактном рельсе. Второму составу поручили отбуксировать первый, но уехать они не смогли. Оказалось, что на обоих были повреждены токоприемники. Следом шел еще один состав, на шести вагонах которого этих элементов тоже не оказалось. В итоге эвакуация застрявших в тоннеле пассажиров сильно затянулась – люди смогли покинуть вагоны спустя больше трех часов.

Источник «Медузы» в метрополитене предположил, что какой-то элемент инфраструктуры оказался между поездом и контактным рельсом и посбивал токоприемники. Собеседник издания также добавил, что подобные случаи происходили раньше с составами «Москва» и «Ока», но к таким серьезным проблемам они не приводили.

По официальной версии, которая ранее была озвучена пресс-службой метро, причиной сбоя стала потеря напряжения в рельсе.