Мэр Екатеринбурга предлагает не вычеркивать сквер в центре Екатеринбурга из опроса о строительстве храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал православным активистам не вычёркивать сквер возле Драмтеатра как одно из возможных мест для строительства храма. Чиновник в эти минуты встречается со сторонниками церкви.

Сторонники строительства храма в центре Екатеринбурга на встрече с мэром назвали сквер у Драмтеатра самым подходящим местом. Они напомнили, что ранее предложенные варианты для церкви были отвергнуты. Это уже третий проект, с которым происходит то же самое, негодовали на встрече с мэром. В ответ Александр Высокинский сообщил, что сквер, в котором всю прошлую неделю кипели нешуточные страсти, не готов вычеркнуть из опроса. Это напомню предложил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Цитата по порталу e1.ru: «Как только мы уберём эту площадку, то повлияем на опрос». Обсудили и другие места для строительства храма. Звучали предложения вернуть ранее отвергнутые – на площади Труда и на воде, но мэр сказал, что к этому не готов. Высокинский также не исключил, что опрос может пройти в два тура, если ни одна площадка не наберёт абсолютного большинства голосов. Он также предложил провести поимённый опрос о месте строительства храма. Фамилия и имя каждого участника голосования при этом может быть внесена в общую базу. По мнению Высокинского также нужно использовать и интернет-технологии, ранее мэр предлагал проводить опрос на сайте госуслуг.

В минувшую субботу мэр Екатеринбурга обсудил ситуацию с защитниками сквера. Представители протестующих настаивали на референдуме, мэр – на опросе, объясняя, что это быстрее и дешевле.