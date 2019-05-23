Пять россиян, пострадавших в аварии туристического автобуса в Италии, остаются в больницах города Сиены. Их состояние среднее и тяжелое, — сообщила в Твиттере российское посольство.

Вчера на расе Сиена-Флоренция перевернулся и упал в овраг двухэтажный туристический автобус, в котором находились 55 человек. В результате аварии погибла 40-летняя росссиянка, сопровождавшая группу. Почти 40 человек получили травмы.