Прокуратура Пермского края проверит гимназию №4 в Перми, где установили разный проходной балл для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс.

Проверка продлится до 30 дней. Если будут выявлены нарушения, прокуратура обещает принять меры. – сообщает издание «59.ру» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Детский омбудсмен Светлана Денисова считает, что это гендерная дискриминация.