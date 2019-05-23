США не выдвигали Турции никаких ультиматумов с требованием отказаться от сделки на покупку российских С-400

США не выдвигали Турции никаких ультиматумов с требованием отказаться от сделки на покупку российских зенитных ракетных систем С-400, — утверждает зам.главы МИД Турции Явуз Селим Кыран. Он подчеркнул, что на официальном уровне ничего подобного не было.

Дипломат напомнил, что контракт на поставки С-400 решенное дело. Ранее сообщалось, что Турция закупит четыре дивизиона С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов.