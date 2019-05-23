Банк России против запрета микрофинансирования, так как люди могут пойти к нелегальным кредиторам, — заявила в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее данным, доля займов, которые выданы микрофинансовыми организациями, сейчас составляет всего 2% от всех кредитов, выданных населению.

По словам Набиуллиной, регулятор планирует усиливать работу с микрофинансированием и взаимодействовать с правоохранительными органами.