В московском районе Раменки появилась клумба с надписью «Собянин, уйди»

Она продержалась всего несколько часов. Об акции — Ирина Кучеренко

Цветочная клумба с призывом к мэру стала выражением протеста против строительства многоэтажки по адресу Мичуринский проспект 30б. По словам местных жителей, после недавнего открытия в районе станций метро появилось много желающих заняться его инфраструктурой. Сначала власти обещали построить на этом месте детский сад, но позже утвердили проект 17-этажного дома. Люди начали протестовать.

Как пишет «Новая газета» со слов местной жительницы, клумбу закончили делать в час ночи. В работах участвовали жильцы всех домов, прилегающих к стройке. Но уже утром туда пришли примерно полтора десятка коммунальщиков и все перекопали. Фотографии клумбы появились в Фейсбуке в группе «Против стройки на Мичуринском». Там же опубликовано видео разговора с одним из рабочих. Он утверждает, что цветы выкапывают по указанию районной управы. Якобы на этом месте планируется высадка деревьев. Беседующая с ним женщина удивляется, почему их решили сажать только сейчас, ведь сезон посадок давно завершился.

В апреле жители Мичуринского проспекта за один день отправили десять тысяч обращений к депутатам Госдумы с требованием остановить работы. Они также подали в суд на мэра Москвы Сергея Собянина.