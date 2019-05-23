Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня встречается со сторонниками возведения храма Святой Екатерины

Ранее Высокинский заявил, что опрос ВЦИОМа о храме ничего не решает.

Напомню, — 74% екатеринбуржцев, опрошенных ВЦИОМ, назвали сквер неудачным местом для строительства храма.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что для храма будет найдено новое место.

Это можно назвать полноценной победой общества, и это наглядно доказательство эффективности уличного протеста, — считает политик Алексей Навальный

В Екатеринбургской епархии поставили под сомнение легитимность опроса ВЦИОМ.