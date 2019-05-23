Компания Илона Маска будет судиться с правительством США

SpaceX требует повторно провести конкурс на разработку и поставку ракет для Военно-воздушных сил.

Более чем два миллиарда бюджетных долларов вопреки ожиданиям SpaceX достались трем компаниям, одна из которых принадлежит основателю Amazon, миллиардеру Джеффу Безосу. Разработчики Маска обвиняют конкурентов в некомпетентности. Их ракетные системы не достроены и не проходили летные испытания. Уложиться в установленные ВВС сроки они не смогут и подведут государство. SpaceX просит суд обязать военных пересмотреть контракты, передает Reuters.

Предоставление ракетных контрактов – часть плана по отказу от российских разработок. До 2022 года США должны найти замену российским двигателям РД-180. Конгресс несколько лет назад ввел запрет на их поставку, позже отменил свое решение из-за отсутствия альтернативы. Оборонный бюджет Вашингтона предусматривает покупку почти двух десятков двигателей российского производства.

Похожий иск против правительства SpaceX подавала в 2014 году.