В Страсбургский суд подали первую жалобу на задержание во время протестов в Екатеринбурге

По утверждению жителя города Даниила Пугина, он подвергся незаконному преследованию.

Власти Екатеринбурга нарушили право на свободу собраний, задействовав силовой сценарий для разгона мирной акции. Об этом говорится в иске екатеринбуржца, который оказался в числе первых задержанных во время акции против строительства храма в парке. Как пишут «Ведомости», интересы Даниила Пугина в ЕСПЧ будут представлять юристы международной правозащитной группы «Агора».

Согласно полицейскому протоколу, участник протестов повредил металлическое ограждение и попытался проникнуть на огороженную территорию сквера. При этом он ругался матом и «проявлял явное неуважение к обществу». В отношении других задержанных были составлены похожие протоколы. В итоге виновным был признан 21 человек, включая Пугина – их арестовали на срок от двух до 10 суток. Истец утверждает, что не совершал ничего из перечисленного в протоколе.

За последний год удвоилось число заявлений в ЕСПЧ от задержанных на акциях протеста в России.